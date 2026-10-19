1867 - Николаю Афанасьевичу Телешову выдан во Франции патент на проект ВС с пульсирующим двигателем.
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Свежие комментарии
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Спасибо за подборку.
""Agusta" выбрала реактивную силовую установку в виде трех турбовальных двигателей." ???? Турбовальные двигатели РЕАКТИВНЫМИ не являются!