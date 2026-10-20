На снимке запечатлены все три ускорителя ракеты в момент запуска двигателей Merlin В сети появилось эффектное фото старта ракеты SpaceX Falcon Heavy, на котором одновременно видны все три ее блока — центральная ступень и два боковых ускорителя.
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