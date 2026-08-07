ТРЦ с кинотеатром и фитнес-клубом появится на улице Подшибякина в Салехарде

На улице Подшибякина в Салехарде построят современный трехэтажный торгово-развлекательный комплекс. В здании общей площадью около 7,5 тысячи квадратных метров разместятся двухзальный кинотеатр, фитнес-клуб и детские игровые зоны, сообщили в администрации города.