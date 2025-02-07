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«Лучше поменять президента, чем поменять ЦРУ»: Трамп понимает, что второй выстрел в него будет точным

«Лучше поменять президента, чем поменять ЦРУ»: Трамп понимает, что второй выстрел в него будет точным

Реформа американских спецслужб может закончиться очень быстро Дональд Трамп вплотную занялся реформой разведывательных служб.

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Комментарии
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лина любимцева
Трамп решил разрушить  КОРМУШКУ стольких бездельников... Да, это опасно... А Трамп, вроде, не в США живет, не понимает, ЧЕМ  реально это ему грозит?  Не с  дуба же рухнул?
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15 час.
лл
лина любимцева
КГБ, еще до Ельцина, хорошенько перетряхнул Андропов. А у Ельцина кишка была тонка это сделать. Алкаш...
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15 час.
Людмила Лиханова
Вы уже наговорили на статью УКРФ...
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15 час.
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