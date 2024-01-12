The Conversation: Китай пока не готов к столкновению с США

Будни мужчин. Все что нам интересно

О тревожных ожиданиях вокруг китайско-американских отношений пишет The Conversation.В новой публикации отмечается, что любой сдвиг властей острова Тайвань в сторону независимости станет поводом для военного вмешательства со стороны Пекина.