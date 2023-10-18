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В Подмосковье сотрудница УК сбила девушку и переехала её

В Подмосковье сотрудница УК сбила девушку и переехала её

Пострадашвая находится в больнице.фото: vk.com/a_beglov--> В подмосковном Щёлково женщина за рулём Audi сбила девушку, а потом переехала её.

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Комментарии
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Лида Андрианова
Да они безнаказаны и творят что желают и на наши деньги жируют а все виновато выше стоящие чиновники которые им в этом способствуют надо какие то законы и ограничения чтоб они так по скотски ведут себя с нами подписывают подделывают документы и безнаказаано все им никто не несет ответственности
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2 н.
Виктор В
Сейчас выяснится, что санитарка уже была с переломами, и ни кто на нее не наезжал, это был оптический обман
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2 н.
МЕ
Михаил Е
Спасибо Великому приватизатору. А Обаме памятник поставить надо - начав украинский кипиш он не дал ещё и армию приватизировать.
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2 н.

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