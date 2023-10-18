В Подмосковье сотрудница УК сбила девушку и переехала её

Лида Андрианова

Да они безнаказаны и творят что желают и на наши деньги жируют а все виновато выше стоящие чиновники которые им в этом способствуют надо какие то законы и ограничения чтоб они так по скотски ведут себя с нами подписывают подделывают документы и безнаказаано все им никто не несет ответственности