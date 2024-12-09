Начался финальный этап народного голосования The Game Awards 2024 Недавно на The Game Award...

Начался финальный этап народного голосования The Game Awards 2024Недавно на The Game Awards 2024 открылось голосование в категории “Выбор игроков”, в котором игроки сами решают, какая игра года была лучшей, без вмешательства официальных судей.
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