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Молния! Ученица напала на учительницу во время линейки: число пострадавших растет

Молния! Ученица напала на учительницу во время линейки: число пострадавших растет

В одной из школ Канска Красноярского края произошло ЧП с участием ученицы седьмого класса. По предварительным данным, школьница напала на педагога во время праздничной линейки.

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