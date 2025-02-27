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Новости Тамбова

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27 февраля в Тамбове без света останутся жители 12 улиц

27 февраля в Тамбове без света останутся жители 12 улиц

Администрация Тамбова сообщает жителям и гостям города, что в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики 27 февраля будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов:С 13:30 до 16:30 обесточены будут дома по следующим улицам: - Дегтярёва, д.

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