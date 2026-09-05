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Калужские новости

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«Калуга» сыграет с «Волгарём» в Астрахани

«Калуга» сыграет с «Волгарём» в Астрахани

Калужане идут на последнем месте в турнирной таблице, астраханский «Волгар» — на восьмом. В прошлом матче в Астрахани «Калуга» победила со счетом 3:0.

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