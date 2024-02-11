Тамбовчане почтили память первого мэра города Валерия Коваля

11 февраля - день памяти первого мэра города Тамбова Валерия Коваля. По традиции в этот день на Воздвиженском кладбище у могилы Валерия Коваля проходит гражданская панихида, где собираются близкие, друзья, коллеги первого мэра Тамбова, а также жители города.