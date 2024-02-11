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Новости Тамбова

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Тамбовчане почтили память первого мэра города Валерия Коваля

Тамбовчане почтили память первого мэра города Валерия Коваля

11 февраля - день памяти первого мэра города Тамбова Валерия Коваля. По традиции в этот день на Воздвиженском кладбище у могилы Валерия Коваля проходит гражданская панихида, где собираются близкие, друзья, коллеги первого мэра Тамбова, а также жители города.

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