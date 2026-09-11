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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-тренер «Сосьедада» Альгуасиль сменил Мендилибара в «Олимпиакосе». Клуб уступил в отборе ЛЧ и сыграет в ЛЕ

«Олимпиакос» объявил о назначении Иманоля Альгуасиля новым тренером. Согласно Transfermarkt, 55-летний испанец, известный по работе с « Сосьедадом », подписал контракт с греческим клубом до июня 2028 года.

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