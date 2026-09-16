Ливенский район Орловской области готовятся к зиме

Ливенский район первым озаботился вопросом содержания дорог в зимний период. Местное УКХ разместило торги по поиску подрядчика на выполнение работ по очистке от снега и россыпи противогололедных материалов на автомобильных дорогах общего пользования вне границ насёленных пунктов в Ливенского района.