Представлена технология rSIM. Две SIM-карты в одной

Deutsche Telekom и Tele2 представили революционную технологию rSIM для непрерывного подключенияDeutsche Telekom и Tele2 объявили о запуске устойчивой SIM-карты (rSIM) – инновационной технологии, обеспечивающей бесперебойное подключение к сети.
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