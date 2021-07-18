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При двусторонней пневмонии за час живого пения больные легкие расплавились от инфекции, как пакет от огня. Как помощница Максим оправдалась за роковой концерт в Казани

При двусторонней пневмонии за час живого пения больные легкие расплавились от инфекции, как пакет от огня. Как помощница Максим оправдалась за роковой концерт в Казани

Слухи вокруг состояния певицы МакSим по-прежнему не стихают. Вчера стало известно, что осложнения пошли на сердце и лёгкие, а сегодня помощница рассказала, почему артистка не отменила концерт в Казани из-за плохого самочувствия.

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