Скоро можно узнать о размере своей компенсации в отопительном сезоне

Завершился процесс регистрации желающих получить компенсацию в этом отопительном сезоне. Уже совсем скоро потребители, которые подавали заявки, смогут узнать какая категория энергетической уязвимости им была присвоена.
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