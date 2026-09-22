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Царьград

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МИД РФ: Армении грозит потеря 14% ВВП при выходе из ЕАЭС

МИД РФ: Армении грозит потеря 14% ВВП при выходе из ЕАЭС

В МИД России считают, что гражданам Армении предстоит самостоятельно оценить риски курса на вступление в Евросоюз, в который республику, по мнению Владислава Масленникова, сейчас втягивают.

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