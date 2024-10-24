Boeing понесла крупнейшие за последние годы убытки

CST-100 Starliner компании Boeing приближается к МКС перед стыковкой в рамках испытательного пилотируемого полета / © NASA Значительный убыток в размере двух миллиардов долларов понесло оборонное и космическое подразделение компании Defense, Space and Security (BDS).
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