Пушков: Остин не понимает своих слов о конфликте НАТО и РФ после СВО

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина о возможном военном столкновении НАТО и России после поражения Украины, отметив, что американский министр обороны, как и некоторые другие политики, не до конца понимает, о чем говорит.
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