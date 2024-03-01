Пушков: Остин не понимает своих слов о конфликте НАТО и РФ после СВО

Сенатор РФ Алексей Пушков прокомментировал недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина о возможном военном столкновении НАТО и России после поражения Украины, отметив, что американский министр обороны, как и некоторые другие политики, не до конца понимает, о чем говорит.