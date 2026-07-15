Маленькая «шайба» с Core Ultra X7 358H, 64 ГБ памяти и Thunderbolt 4 за 2660 долларов. Представлен Lenovo Yoga AI

Компьютер объемом всего 0,65 л получил 2,5-гигабитный Ethernet, сканер отпечатков пальцев и ARGB-подсветкуLenovo начала продажи новой конфигурации мини-ПК Yoga AI, ориентированной на работу с искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии