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Маленькая «шайба» с Core Ultra X7 358H, 64 ГБ памяти и Thunderbolt 4 за 2660 долларов. Представлен Lenovo Yoga AI

Маленькая «шайба» с Core Ultra X7 358H, 64 ГБ памяти и Thunderbolt 4 за 2660 долларов. Представлен Lenovo Yoga AI

Компьютер объемом всего 0,65 л получил 2,5-гигабитный Ethernet, сканер отпечатков пальцев и ARGB-подсветкуLenovo начала продажи новой конфигурации мини-ПК Yoga AI, ориентированной на работу с искусственным интеллектом.

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