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“Когда вам придется сдаваться в плен, это здорово все упростит”

“Когда вам придется сдаваться в плен, это здорово все упростит”

Подоляка призвал ВСУ расстреливать сослуживцев, устраивающих казни российских пленных.Журналист Юрий Подоляка обратился в своем телеграм-канале к украинским военным с советом расстреливать сослуживцев, которые убивают безоружных российских пленных.

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