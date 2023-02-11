“Когда вам придется сдаваться в плен, это здорово все упростит”

Подоляка призвал ВСУ расстреливать сослуживцев, устраивающих казни российских пленных.Журналист Юрий Подоляка обратился в своем телеграм-канале к украинским военным с советом расстреливать сослуживцев, которые убивают безоружных российских пленных.