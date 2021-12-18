ВСУ обстреляли из гранатометов поселки Гольмовский и Доломитное

Официальный представитель УНМ ДНР полковник Эдуард Басурин сообщил о том, что за прошедшие сутки украинские боевики из 30-й механизированной бригады дважды нарушили Комплекс дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня.