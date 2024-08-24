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Youtube в России заменит не Rutube, а другая площадка

Youtube в России заменит не Rutube, а другая площадка

Ютуб для российской аудитории заменит не Рутуб, а ВКонтакте. Такое мнение в интервью RTVI  высказал председатель Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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