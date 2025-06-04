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Аналитики рассказали о росте новостроек бизнес-класса в «старой» Москве

Аналитики рассказали о росте новостроек бизнес-класса в «старой» Москве

В мае 2025 года на первичном рынке «старой» Москвы было предложено 45,6 тыс. квартир и апартаментов. За месяц объем увеличился на 0,7% и 0,9% соответственно, в то время как за год наблюдается снижение на 4,6% и 8,3% соответственно, следует из данных «НДВ Супермаркет Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 4 июня.

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