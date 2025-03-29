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Маск продал X своей же компании xAI

Маск продал X своей же компании xAI

Компания xAI разрабатывает ИИ, включая чат-бота Grok, который учится на данных X. Для пользователей X мало что изменится, считают эксперты, но данные соцсети теперь принадлежат xAIИлон Маск продал соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) своему же стартапу xAI за 33 млрд долларов.

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