Маск продал X своей же компании xAI

Компания xAI разрабатывает ИИ, включая чат-бота Grok, который учится на данных X. Для пользователей X мало что изменится, считают эксперты, но данные соцсети теперь принадлежат xAIИлон Маск продал соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) своему же стартапу xAI за 33 млрд долларов.