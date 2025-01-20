Собянин: число посетителей кафе и ресторанов зимой выросло более чем на 8%

Среднее число посетителей московских кафе и ресторанов текущей зимой увеличилось более чем на 8%, средний чек — почти на 11%, а выручка заведений — на 20%, по сравнению с аналогичным периодом (с 1 декабря) прошлой зимы.
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