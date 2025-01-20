Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 204 подписчика

Собянин: число посетителей кафе и ресторанов зимой выросло более чем на 8%

Собянин: число посетителей кафе и ресторанов зимой выросло более чем на 8%

Среднее число посетителей московских кафе и ресторанов текущей зимой увеличилось более чем на 8%, средний чек — почти на 11%, а выручка заведений — на 20%, по сравнению с аналогичным периодом (с 1 декабря) прошлой зимы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх