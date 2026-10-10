Яна Рудковская заявила, что за Александра Плющенко заступаются мировые звезды

Продюсер, совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на критику в адрес своего сына Александра Плющенко, заявив, что за него заступаются мировые звезды.
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