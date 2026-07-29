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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» продаст Вальдепеньяса «Фиорентине» за 7,5 млн евро и 50% при перепродаже (Николо Скира)

Виктор Вальдепеньяс покидает « Реал ». Как сообщает инсайдер Николо Скира, мадридцы продадут 19-летнего защитника «Фиорентине» за 7,5 млн евро и 50% при перепродаже.

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