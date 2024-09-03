Эксперт по недвижимости Березин: по цене двушки в Бутово можно купить виллу с видом на море в Турции

Стандартная двухкомнатная квартира в московском районе Бутово стоит около 19 миллионов рублей. За эти деньги можно купить большую виллу с видом на море и горы в турецкой Анталье, рассказал главред портала о зарубежной недвижимости Prian.
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