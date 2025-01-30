Скандал в ФРГ: после голосования в бундестаге Шольц испугался призрака коалиции с участием «Альтернативы для Германии»

Признанный нежелательным в РФ немецкий иновещательный официоз Deutsche Welle сообщает, что парламент Германии принял жесткую резолюцию оппозиционного правого блока ХДС/ХСС о радикальном усилении миграционного законодательства.
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