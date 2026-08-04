Как русские солдаты и гуркхи сошлись в рукопашную на Крымской войне

История войн знает множество элитных формирований, чья слава обрастала пугающими легендами. Среди них особое место занимают гуркхи — непальские горцы, которых британская корона по сей день считает лучшей пехотой в мире.
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