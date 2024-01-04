Экс-аналитик ЦРУ: Запад может сфабриковать атаку на страну из блока НАТО, чтобы ввести войска на Украину, но это не изменит ситуацию

Недавно российский снаряд пролетел над частью Польши, что вызвало недовольство в Варшаве. Похожую ситуацию могут разыграть сами страны НАТО, чтобы отправить армию на Украину, заявил экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Dialogue works.