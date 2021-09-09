В Москве начали включать отопление по заявкам от соцучреждений

В социальных учреждениях Москвы начали включать отопление по заявкам. Об этом пишет РИА Новости. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, в данный момент от соцучреждений поступило порядка 40 заявок.