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«Самая зомбирующая машина на планете — телевизор» Наталья Андрейченко о роли Мэри Поппинс, Голливуде и страхе смерти

«Самая зомбирующая машина на планете — телевизор» Наталья Андрейченко о роли Мэри Поппинс, Голливуде и страхе смерти

Наталья Андрейченко — одна из главных звезд советского кинематографа, известная миллионам россиян, в частности, по «Сибириаде», «Военно-полевому роману» и, конечно же, мюзиклу «Мэри Поппинс, до свидания!», которому в 2024 году исполняется 40 лет.

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Комментарии
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Нина Прыгун
и кому она нужна,те кто вырос на &quot;Мэри&quot;уже освободились от иллюзий,а последующим -она не интересна,а все что она говорит и пишет называется ностальгия по тому месту и времени которого сама себя лишила.Не зря в разговоре постоянно проскакивает -русское то русское это
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