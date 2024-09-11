«Самая зомбирующая машина на планете — телевизор» Наталья Андрейченко о роли Мэри Поппинс, Голливуде и страхе смерти

Нина Прыгун

и кому она нужна,те кто вырос на "Мэри"уже освободились от иллюзий,а последующим -она не интересна,а все что она говорит и пишет называется ностальгия по тому месту и времени которого сама себя лишила.Не зря в разговоре постоянно проскакивает -русское то русское это