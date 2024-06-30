Ефимов: с начала года Москва утвердила 24 решения о КРТ

За промежуток с января по июнь текущего года по итогам президиума правительства Москвы утверждены решения о комплексном развитии неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон, которые находится на территории девяти административных округов.
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