Более трех тысяч заключенных пополнили ряды ВСУ по закону о мобилизации

REUTERS/Alina Smutko Свыше трех тысяч украинских заключенных досрочно освобождены и пополнили ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках одобренного парламентом закона о мобилизации, сообщила замглавы минюста страны Елена Высоцкая агентству Associated Press.
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