Путин поручил МО рассмотреть введение обязательной геномной регистрации военных

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министерству обороны, МВД и ряду других ведомств страны рассмотреть вопрос о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих и гражданских, направляемых в зону специальной военной операции (СВО).
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