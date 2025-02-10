Макрон – Трампу: Европа – союзница США, поэтому не надо вредить ей пошлинами Перед западными странами стоит множество самых разных проблем, которые им предстоит решать совместно.
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Макрон – Трампу: Европа – союзница США, поэтому не надо вредить ей пошлинами Перед западными странами стоит множество самых разных проблем, которые им предстоит решать совместно.
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