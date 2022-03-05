Златан может поехать на матч с «Наполи». Он не играет за «Милан» из-за травмы ахилла с 23 января

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович может сыграть с «Наполи». Накануне 40-летний швед тренировался индивидуально, но есть шанс, что он отправится с командой в Неаполь, где в воскресенье пройдет центральный матч 28-го тура Серии А.