Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В Гостином дворе открыт предвыборный штаб действующего президента Как стало известно, решение действующего главы РФ Владимира Путина участвовать в предстоящих выборах президента страны поддержал ресторатор из Москвы Антон Пинский.
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