Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Помогите подобрать очки

Помогите подобрать очки

Мужчину на фото зовут Ян Мискович, он рекордсмен — носит очки на минус 108 диоптрий. Ян с детства страдал от миопии высокой степени, амблиопии, астигматизма, страбизма и кератоконуса, однако офтальмологи помогли и ему.

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