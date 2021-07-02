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Тренер по катанию Дороженко: «Торонто» выступил лучше, чем ожидалось. Мэттьюс играл на бортах, занимался не своей работой»

Тренер по катанию Борис Дороженко высказался о вылете «Торонто» из Кубка Стэнли в первом раунде. – «Мэйпл Лифс» и второй раунд плей-офф – вещи несовместимые? – Давайте разберемся.

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