Юрий Кот Сотрудница клуба «Зенит» потребовала от болельщиков на матче в Питере снять флаг бригады «Эспаньола» — она заявила, что русские добровольцы, воюющие на СВО, «поддерживают нацистов» Юрий Кот Сотрудница ФК "Зенит" 6юназывает добровольцев из футбольных фанатов России нацистами Как сообщает Ридовка, во время матча по пляжному футболу на стадионе Nova Arena в Питере русские болельщики вывесили флаг добровольческой бригады «Эспаньола», бойцы которой отважно сражаются в зоне СВО.