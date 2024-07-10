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Представитель ФК "Зенит" называет наших героев из воюющей в СВО бригады "Эспаньола" нацистами

Представитель ФК "Зенит" называет наших героев из воюющей в СВО бригады "Эспаньола" нацистами

Юрий Кот   Сотрудница клуба «Зенит» потребовала от болельщиков на матче в Питере снять флаг бригады «Эспаньола» — она заявила, что русские добровольцы, воюющие на СВО, «поддерживают нацистов» Юрий Кот Сотрудница ФК "Зенит" 6юназывает добровольцев из футбольных фанатов России нацистами Как сообщает Ридовка, во время матча по пляжному футболу на стадионе Nova Arena в Питере русские болельщики вывесили флаг добровольческой бригады «Эспаньола», бойцы которой отважно сражаются в зоне СВО.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Беглов- враг номер 1 для всех россиян! Его подлость не знает предела! А эту овцу нужно разжаловать с волчьим билетом- пусть идет моет  полы в подъездах, ее место там!
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3 час.
Виталий
Это даже хорошо, когда мразь показывает истинную свою сущность...Одной &quot;ждунихой&quot; меньше!
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2 час.

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