На Каменном мосту в Пушкине появились кованые перила

Они изготовлены вручную и окрашены в светло-серый цвет На Каменном мосту в Пушкине установили кованые перила, которые гармонично сочетаются с каменным мостом, построенным предположительно между 1896 и 1910 годами.
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