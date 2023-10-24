Западные СМИ: Армия Израиля уже находится на пределе своих возможностей, а наземная операция в Газе потребует много ресурсов

Вплоть до настоящего времени Израиль так и не начал сухопутную военную операцию в секторе Газа. Более того, в последние дни все чаще в западной и израильской прессе появляются публикации с сомнениями в целесообразности ее проведения.
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