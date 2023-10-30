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ФедералПресс

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Платформа обратной связи за октябрь приняла 6 тысяч обращений красноярцев

Платформа обратной связи за октябрь приняла 6 тысяч обращений красноярцев

КРАСНОЯРСК, 30 октября, ФедералПресс. Жители Красноярского края за уходящий месяц направили свыше шести тысяч обращений через цифровой сервис «Платформа обратной связи», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

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