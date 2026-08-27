Сколково и Федерация гольфа заключили партнёрское соглашение

Московская школа управления «Сколково» и Федерация гольфа Московской области подписали соглашение. Партнёрство направлено на развитие управления в спорте и популяризацию гольфа через образовательные и исследовательские проекты.
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