Пентагон расформировал батальон, занимавшийся освоением украинского опыта

Противники США демонстрируют беспрецедентный уровень сотрудничества. Об этом старший аналитик вашингтонского Фонда оборонной дипломатии (FDD) Кэмерон Макмиллан заявил, выступая перед оборонным подкомитетом Палаты представителей штата Мичиган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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