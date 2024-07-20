Срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков отсрочен на 8 месяцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому обязательная аттестация экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков откладывается еще на восемь месяцев, с 1 июля 2024 года на 1 марта 2025 года.
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