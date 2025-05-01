В США назвали сделку с Украиной моделью для других соглашений

Администрация американского президента Дональда Трампа считает соглашение с Украиной по полезным ископаемым моделью для сделок с другими государствами, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минфина США.
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